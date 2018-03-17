Фигуристка Медведева расплакалась, получив копию золотой медали ОИ-2018

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и призер Олимпийских игр Евгения Медведева получила от болельщиков копию золотой медали Олимпиады-2018. В Сети появилась видеозапись, где видно, что спортсменка не смогла сдержать эмоции благодарности за поддержку.

«Это было очень неожиданно», — сказала фигуристка.

Поклонники спортсменки выразили слова благодарности и поддержки, на что Медведева ответила взаимностью.

Ранее сообщалось, что Евгения Медведева не будет выступать на чемпионате мира по фигурному катанию – 2018 в Милане по рекомендации врачей.