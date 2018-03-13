Фигуристка Медведева не выступит на чемпионате мира в Милане

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и призер Олимпийских игр Евгения Медведева не будет выступать на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане по рекомендации врачей. Спортсменку заменит Станислава Константинова, сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

«После углубленного медицинского обследования врачи рекомендовали Евгении Медведевой не выступать на чемпионате мира. Ее заменит Станислава Константинова, которая является первой запасной [в сборной] в этом сезоне», — приводит слова Когана ТАСС.

Чемпионат мира по фигурному катанию – 2018 пройдет в Милане с 19 марта по 25 марта.

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