Поклонник Бузовой собрался возвести ей памятник в Подмосковье
Скульптор из Подмосковья готовит памятник своему кумиру — телеведущей Ольге Бузовой. Активист намерен добиться его установки.
По мнению поклонника, Бузова «достойна памятника при жизни».
Свою позицию скульптор объяснил тем, что телеведущая «отражает современные тренды в массовой культуре» и пользуется огромной популярностью, сообщает телеканал «360».
Фамилию скульптора и предполагаемые место и время установки артефакта канал не сообщил.