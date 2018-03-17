Поклонник Бузовой собрался возвести ей памятник в Подмосковье

Скульптор из Подмосковья готовит памятник своему кумиру — телеведущей Ольге Бузовой. Активист намерен добиться его установки.

По мнению поклонника, Бузова «достойна памятника при жизни».

Свою позицию скульптор объяснил тем, что телеведущая «отражает современные тренды в массовой культуре» и пользуется огромной популярностью, сообщает телеканал «360».

Фамилию скульптора и предполагаемые место и время установки артефакта канал не сообщил.