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Бузова разочаровала подписчиков своим новым видео

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Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov
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Телеведущая и с недавних пор певица Ольга Бузова разочаровала подписчиков своим новым клипом на песню Wi-Fi. Видео она анонсировала на своей странице в Instagram.

Видеоклип уже доступен для просмотра на видеосервисе YouTube. В ролике девушка, меняя откровенные наряды, поет о любви к «мужчине Wi-Fi», которого сыграл «самый красивый преступник» Джереми Микс, а также танцует вместе с балетом.

«Я влюблена в этот клип! Мы очень долго к нему готовились. Он другой, совсем не похожий на то, что я делала раньше <…> Я очень жду Ваших отзывов и комментариев», — приводит слова Бузовой «Дни.ру».

Подписчики артистки тем не менее ее работу не оценили, назвав танцы в видео вульгарными и примитивными, а также указав на отсутствие сюжета.

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