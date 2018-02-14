Бузова разочаровала подписчиков своим новым видео

Телеведущая и с недавних пор певица Ольга Бузова разочаровала подписчиков своим новым клипом на песню Wi-Fi. Видео она анонсировала на своей странице в Instagram.

Видеоклип уже доступен для просмотра на видеосервисе YouTube. В ролике девушка, меняя откровенные наряды, поет о любви к «мужчине Wi-Fi», которого сыграл «самый красивый преступник» Джереми Микс, а также танцует вместе с балетом.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Фев 14, 2018 в 3:04 PST

«Я влюблена в этот клип! Мы очень долго к нему готовились. Он другой, совсем не похожий на то, что я делала раньше <…> Я очень жду Ваших отзывов и комментариев», — приводит слова Бузовой «Дни.ру».

Подписчики артистки тем не менее ее работу не оценили, назвав танцы в видео вульгарными и примитивными, а также указав на отсутствие сюжета.