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Более 800 тыс. человек вернулись в освобожденные районы Алеппо

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Фото: TASS/Zuma/Hummam Sheikh Ali
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Свыше 800 тыс. человек вернулись в районы сирийского города Алеппо и его пригороды, освобожденные от боевиков «Джебхат ан-Нусры» (террористическая группировка, запрещена в РФ). Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, в настоящее время сирийские власти оказывают содействие в восстановлении жилья. Работают рынки, магазины, школы и медицинские учреждения.

За три месяца в подконтрольные властями Сирии районы провинции Дейр-эз-Зор вернулись свыше 23 тыс. человек.  Как отметили в российском военном ведомстве, находящиеся в этих районах подразделения армии США противодействуют восстановлению сирийских государственных институтов.

24 февраля Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня на 30 дней. Документ требует, чтобы все стороны «без промедления прекратили столкновения» для доставки гуманитарной помощи в труднодоступные из-за боев районы.

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