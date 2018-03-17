Более 800 тыс. человек вернулись в освобожденные районы Алеппо

Свыше 800 тыс. человек вернулись в районы сирийского города Алеппо и его пригороды, освобожденные от боевиков «Джебхат ан-Нусры» (террористическая группировка, запрещена в РФ). Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, в настоящее время сирийские власти оказывают содействие в восстановлении жилья. Работают рынки, магазины, школы и медицинские учреждения.

За три месяца в подконтрольные властями Сирии районы провинции Дейр-эз-Зор вернулись свыше 23 тыс. человек. Как отметили в российском военном ведомстве, находящиеся в этих районах подразделения армии США противодействуют восстановлению сирийских государственных институтов.

24 февраля Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня на 30 дней. Документ требует, чтобы все стороны «без промедления прекратили столкновения» для доставки гуманитарной помощи в труднодоступные из-за боев районы.