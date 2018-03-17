Власти Китая решили присваивать гражданам персональный рейтинг

Гражданам с низкими показателями системы социального кредита в Китае не будут продавать билеты на поезд или самолет.

Отмечается, что власти страны решили присвоить рейтинг каждому гражданину КНР. Государство будет оценивать образование, уровень дохода и карьерные достижения людей.

Также на положение в рейтинге будет влиять и поведение пользователей в интернете, передает Reuters. Помимо прочего, у граждан могут возникнуть сложности с поиском работы.

Ранее сообщалось, что в КНР появится как минимум три новых министерства — природных ресурсов, по делам ветеранов и чрезвычайных ситуаций, а также управление по иммиграционным вопросам.



