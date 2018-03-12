В Китае открыли мост из стекла на высоте 2 тыс. м над уровнем моря
Пешеходный стеклянный мост на высоте 1980 м над уровнем моря открыли в горном ландшафтном парке Батайшань в провинции Сычуань на юго-западе Китая.
На территории страны это самое высокое подобное сооружение.
Прогулка между двумя горными пиками на высоте 186 м над землей соответствует посещению крыши 66-этажного небоскреба. Длина висячего моста составляет 198 м: при этом полотно выполнено из прозрачных стеклянных панелей шириной 2,5 м.
После завершения строительства конструкцию моста в течение месяца тестировали. Общая стоимость проекта составила 10 млн юаней (около $1,58 млн).