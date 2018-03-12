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В Китае открыли мост из стекла на высоте 2 тыс. м над уровнем моря

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Liu Peiran
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Пешеходный стеклянный мост на высоте 1980 м над уровнем моря открыли в горном ландшафтном парке Батайшань в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

На территории страны это самое высокое подобное сооружение.

Прогулка между двумя горными пиками на высоте 186 м над землей соответствует посещению крыши 66-этажного небоскреба. Длина висячего моста составляет 198 м: при этом полотно выполнено из прозрачных стеклянных панелей шириной 2,5 м.

После завершения строительства конструкцию моста в течение месяца тестировали. Общая стоимость проекта составила 10 млн юаней (около $1,58 млн).

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