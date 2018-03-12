В Китае открыли мост из стекла на высоте 2 тыс. м над уровнем моря

Пешеходный стеклянный мост на высоте 1980 м над уровнем моря открыли в горном ландшафтном парке Батайшань в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

На территории страны это самое высокое подобное сооружение.

Прогулка между двумя горными пиками на высоте 186 м над землей соответствует посещению крыши 66-этажного небоскреба. Длина висячего моста составляет 198 м: при этом полотно выполнено из прозрачных стеклянных панелей шириной 2,5 м.

#China builds the world's highest glass-bottomed #bridge at 6,500 feet which takes tourists from one city to another

Batai Mountain glass bridge in China beats the previous record holder, also in China, by some 1,800 feet pic.twitter.com/A5XDKvQZpG — Hans Solo (@thandojo) February 10, 2018

После завершения строительства конструкцию моста в течение месяца тестировали. Общая стоимость проекта составила 10 млн юаней (около $1,58 млн).