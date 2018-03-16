Прямой эфир

В Китае начались испытания корабельного рельсотрона

0
Фото: commons.wikimedia.org
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый в мире корабельный рельсотрон начали испытывать в Китае. Об этом сообщает интернет-издание Asia Times со ссылкой на представителей Народно-освободительной армии КНР.

До настоящего момента ни одна страна мира не тестировала электромагнитные пушки морского базирования. Тестовой платформой для рельсотрона стал большой десантный корабль проекта 072-III «Хайяншань», сообщает телеканал «Звезда».

Китай стал первой страной в мире, где начали испытания электромагнитного орудия на боевом корабле. Разработка рельсотрона велась и в США, но проект был заморожен и до испытаний дело не дошло.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Маск планирует испытать корабль для полета на Марс в 2019 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ракетный корабль «Татарстан» вышел в Каспийское море на стрельбы
Корабль Балтийского флота «Перекоп» прошел Ла-Манш

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017