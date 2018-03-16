В Китае начались испытания корабельного рельсотрона

Первый в мире корабельный рельсотрон начали испытывать в Китае. Об этом сообщает интернет-издание Asia Times со ссылкой на представителей Народно-освободительной армии КНР.

До настоящего момента ни одна страна мира не тестировала электромагнитные пушки морского базирования. Тестовой платформой для рельсотрона стал большой десантный корабль проекта 072-III «Хайяншань», сообщает телеканал «Звезда».

Китай стал первой страной в мире, где начали испытания электромагнитного орудия на боевом корабле. Разработка рельсотрона велась и в США, но проект был заморожен и до испытаний дело не дошло.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Маск планирует испытать корабль для полета на Марс в 2019 году.