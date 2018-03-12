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Ракетный корабль «Татарстан» вышел в Каспийское море на стрельбы

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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Ракетный корабль «Татарстан» Каспийской флотилии вышел из пункта постоянной дислокации в Дагестане для проведения артиллерийских и зенитно-артиллерийских стрельб в море.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

По словам Астафьева, в ходе учебно-боевых тренировок экипаж отработает вопросы управления кораблем, а также тактические приемы и способы применения корабельного оружия с выполнением стрельб зенитными ракетами по воздушным целям и артиллерийских стрельб по морским и береговым целям, передает «Интерфакс».

В феврале сообщалось, что большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота (ТОФ) «Адмирал Виноградов» провел артиллерийские и ракетные стрельбы в Японском море. Экипаж поразил береговые, морские и воздушные цели артиллерией и ракетами. 

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