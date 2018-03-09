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Корабль Балтийского флота «Перекоп» прошел Ла-Манш

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Фото: РИА Новости/Сергей Компанийченко
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Проливы Па-де-Кале и Ла-Манш прошел учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» и вышел в Атлантический океан, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение

Начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту Романа Мартова.

«Перекоп» с курсантами на борту вышел в Северное море в начале этой недели. Дальний поход проходит в рамках проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений минобороны РФ, сообщает телеканал «360».

Во время похода корабль побывает в четырех океанах и пройдет по Северному морскому пути.

Ранее стало известно, что практически всё основное оборудование кораблей ВМФ РФ полностью переведено на отечественные образцы.

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