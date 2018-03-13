Китай проведет реструктуризацию госаппарата

Китайское руководство собирается приступить к крупномасштабной реформе структуры госаппарата, в результате которой появится несколько новых министерств и госучреждений.

Как сообщает «Синьхуа», в стране появится как минимум три новых министерства — природных ресурсов, по делам ветеранов и чрезвычайных ситуаций, а также управление по иммиграционным вопросам.

После реформы в Китае будет насчитываться 26 ключевых ведомств и комитетов. Предполагается, что благодаря преобразованиям система государственного управления станет более гибкой и эффективной.

Ранее депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) одобрили поправку к конституции, которая отменяет ограничение срока полномочий председателя КНР.