Россия и Китай совместно займутся добычей урана

Россия и Китай будут совместно работать на мировых рынках по добыче урана. Соглашение между сторонами об условиях инвестиций в строительство в России нового стратегически важного уранового рудника в Забайкальском крае было достигнуто в понедельник, сообщил заместитель генерального директора — директор блока международной деятельности госкорпорации «Росатом» Николай Спасский.

Согласно договору, строительство рудника будет осуществляться на крупнейшем российском уранодобывающем предприятии ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (ППГХО) в городе Краснокаменск Забайкальского края.

Первый транш российско-китайского инвестиционного фонда регионального развития (ИФРР) в проект составит 2,5 млрд рублей. Таким образом Китай впервые присоединится к реализации уранодобывающих проектов «Росатома», передает «РИА Новости».