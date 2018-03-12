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Россия и Китай совместно займутся добычей урана

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Россия и Китай будут совместно работать на мировых рынках по добыче урана. Соглашение между сторонами об условиях инвестиций в строительство в России нового стратегически важного уранового рудника в Забайкальском крае было достигнуто в понедельник, сообщил заместитель генерального директора — директор блока международной деятельности госкорпорации «Росатом» Николай Спасский.

Согласно договору, строительство рудника будет осуществляться на крупнейшем российском уранодобывающем предприятии ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (ППГХО) в городе Краснокаменск Забайкальского края.

Первый транш российско-китайского инвестиционного фонда регионального развития (ИФРР) в проект составит 2,5 млрд рублей. Таким образом Китай впервые присоединится к реализации уранодобывающих проектов «Росатома», передает «РИА Новости».

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