Глава МИД Китая сравнил отношения России и КНР с горой

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что партнерские отношения России и Китая непоколебимы и сравнил их с горой.

«Всеобъемлющее российско-китайского стратегическое партнерство так же непоколебимо, как гора, и всегда есть возможность сделать наше сотрудничество еще лучше», — цитирует его слова «РИА Новости».

Он также отметил, что Китай полностью уверен в прочности отношений двух стран из-за дружбы лидеров государств.

Ранее 6 марта сообщалось, что в связи с недостаточными запасами газа во многих китайских городах, власти страны намерены нарастить поставки «голубого топлива» из России.