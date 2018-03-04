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Китайские законодатели проголосуют за поправки к конституции 11 марта

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Фото: npc.gov.cn
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Китайские законодатели проголосуют за поправки к конституции, одна из которых предлагает снять ограничения на срок пребывания на посту председателя КНР, 11 марта. Об этом сообщает официальный представитель Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжан Есуй.

По его словам, депутаты высшего законодательного органа проголосуют за проект поправок во время третьего пленарного заседания во второй половине дня 11 марта. Ежегодная сессия ВСНП начнет работу 5 марта и продлится до 20 марта, сообщает «РИА Новости».

Также сообщается, что в этом году сессия будет отличаться от предыдущих. В этот раз на ВСНП будут избраны председатель КНР, вице-председатель и премьер-министр Китая. Также планируется сформировать новое правительство и принять поправки к конституции.

В проекте предполагаемых поправок важнейшей является снятие временных ограничений на срок пребывания председателя КНР на посту. На данный момент лидер Китая не может находиться на посту более двух пятилетних сроков подряд.

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