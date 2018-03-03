Законодатели в КНР обсудят разрешение семьям иметь третьего ребенка

Законодатели Китая в ближайшее время могут обсудить вопрос о возможном разрешении иметь семейным парам третьего ребенка. Соответствующие меры планируется принять в марте текущего года в ходе ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), сообщает Global Times.

По данным издания, с таким предложением выступил представитель южной китайской провинции Гуандун, адвокат Чжу Леюй. Он обеспокоен тем, что Китай может стать страной с низкой рождаемостью, если не сможет необходимым образом сбалансировать свою политику относительно численности населения.

«Между ожиданиями и эффектом от отмены политики «одна семья — один ребенок» существует большое расхождение. Это привело не к стремительному росту численности населения, а наоборот, к снижению уровня рождаемости», — приводит слова Леюя «РИА Новости».

С конца 1970-х годов в Китае действовала «политика одного ребенка», которая ограничивала число детей в семьях. Она привела к различным демографическим проблемам, в том числе к гендерному дисбалансу и сокращению трудоспособного населения. Власти отменили действие ограничения осенью 2015 года. Благодаря этому в 2017 году в Китае родились 17,23 млн детей, что на 630 тыс. меньше, чем годом ранее. Однако несмотря на это, уровень рождаемости в прошлом году снизился на 0,52%.