Трамп предложил сделать должность президента США пожизненной

Президент США Дональд Трамп назвал «потрясающей» инициативу китайских властей о снятии ограничений на срок пребывания на посту главы государства и предложил сделать то же самое в Соединенных Штатах Америки.

«Теперь он (глава КНР Си Цзиньпин) председатель до конца жизни. Председатель на всю жизнь. Нет, он потрясающий. <…> Может быть, мы должны попробовать это когда-нибудь», — приводит слова американского лидера телеканал CNN.

Как сообщал портал iz.ru, Коммунистическая партия Китайской Народной Республики ранее предложила отменить закон, который ограничивает пребывание у власти главы государства двумя сроками.