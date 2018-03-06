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Китай нарастит поставки газа из России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В связи с недостаточными запасами газа во многих китайских городах, власти страны намерены нарастить поставки «голубого топлива» из России и ряда других стран региона. Об этом заявил во вторник, 6 марта, глава Государственного комитета по делам развития и реформ страны Хэ Лифэн.

Чиновник отметил, что поставки газа в Китай будут наращиваться из России, стран «Центральной Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона».

ТАСС отмечает, что среди китайских городов наибольшими запасами природного газа располагает Шанхай, имеющий резервы на уровне 15 дней. Данный показатель будет увеличен в Пекине и ряде других городов КНР.

В декабре Китай начал переброску природного газа с юга страны на север. Ранее власти китайского города Чанша (провинция Хунань) ограничили закупки природного газа домохозяйствами из-за холодной погоды. 

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