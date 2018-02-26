Прямой эфир

Китай снял запрет на ввоз пшеницы из шести регионов РФ

0
Фото: TASS/DPA/Andreas Franke
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китайское госуправление по контролю качества, инспекции и карантину сняло запрет 2016 года на ввоз пшеницы из шести регионов РФ, сообщило ведомство.

«Начиная с сегодняшнего дня разрешить ввоз российской пшеницы, соответствующей карантинным требованиям Китая», — приводит «РИА Новости» сообщение китайского ведомства.

В частности, отныне разрешен ввоз в Китай пшеницы из Алтайского и Красноярского краев, Омской, Амурской, Новосибирской и Челябинской областей.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз РФ намерен построить новые перевалочные пункты для зерна на российских границах. Одним из проектов является строительство зернового терминала в Забайкальском крае и экспорт сибирского зерна в Китай (Забайкальский зерновой терминал).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Китай начал поставки яблок в Россию
Китайцы полюбили российское мороженое
Экспорт холодного десерта увеличился на 39% в денежном выражении

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017