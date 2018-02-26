Китай снял запрет на ввоз пшеницы из шести регионов РФ

Китайское госуправление по контролю качества, инспекции и карантину сняло запрет 2016 года на ввоз пшеницы из шести регионов РФ, сообщило ведомство.

«Начиная с сегодняшнего дня разрешить ввоз российской пшеницы, соответствующей карантинным требованиям Китая», — приводит «РИА Новости» сообщение китайского ведомства.

В частности, отныне разрешен ввоз в Китай пшеницы из Алтайского и Красноярского краев, Омской, Амурской, Новосибирской и Челябинской областей.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз РФ намерен построить новые перевалочные пункты для зерна на российских границах. Одним из проектов является строительство зернового терминала в Забайкальском крае и экспорт сибирского зерна в Китай (Забайкальский зерновой терминал).