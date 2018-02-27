Акции китайских компаний подорожали на одном слове

В Китае резко вырос курс акций компаний, в названиях которых есть слова «король» или «император». Таким образом рынок отреагировал на сообщение о планах изменить конституцию страны, чтобы продлить срок пребывания у власти Си Цзиньпиня.

Самый крупный рост показали ценные бумаги компании-разработчика программного обеспечения Shenzhen Emperor Technology Co. (+7,4%). Подскочили также акции Harbin Viti Electronics Co. (в переводе с китайского Viti — «Могущественный император»), компании Viatti Corp. («Император Китая») и компании по очистке сточных вод «Шанхайский император высокотехнологичной очистки».

Си Цзиньпин занимает высшую в стране должность председателя КНР с 14 марта 2013 года. По действующему основному закону Китая, одному человеку можно пребывать на этом посту не более двух пятилетних сроков подряд.

Председатель КНР избирается — но не всеобщим голосованием, а решением Всекитайского собрания народных представителей (парламента).

Поправки в конституцию позволят 64-летнему политику пребывать на верховном посту после 2023 года, уточняет Regnum.

Как писал iz.ru, с инициативой удалить из Конституции страны пункт о сроках пребывания у власти выступила Компартия Китая.