Крупнейший в мире самолет-амфибию протестируют на воде до конца 2018 года

Крупнейший в мире китайский самолет-амфибию AG600, который предназначен для тушения лесных пожаров, протестируют на воде до конца 2018 года.

Первый полет будет проведен с поверхности резервуара в провинции Хубэй. В этой же местности на территории КНР будет располагаться спасательный центр, тренировочная база и склад для спасательного оборудования, пишет газета Global Times.

AG600 может быть использован также для мониторинга морской среды и грузоперевозок. В марте прошлого года его впервые протестировали на поверхности земли.