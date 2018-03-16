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МИД РФ приветствовал готовность Трампа и Ким Чен Ына к переговорам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Москва приветствует готовность лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына к переговорам. Об этом в пятницу заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Мы были обнадежены тем, что лидеры КНДР Ким Чем Ын и США Дональд Трамп объявили о готовности встретиться лично. Если такая встреча состоится, мы будем только рады», — отметил Лавров в интервью вьетнамским и японским СМИ.

При этом глава МИДа России предостерег Белый дом от провокаций, направленных на срыв встречи Трампа и Ким Чен Ына.

«Даже в период, когда президент США Дональд Трамп сказал, что готов встретиться с руководителем КНДР Ким Чен Ыном и решать все проблемы, тут же представители администрации президента США заявляют, что надо продолжать дополнительно оказывать давление на Пхеньян, утверждая, что он дрогнул», — напомнил министр.

Как писал портал iz.ru, Пхеньян выступил с предложением провести встречу между руководителями США и КНДР. Позднее в Белом доме подтвердили готовность Трампа к переговорам с северокорейским коллегой.

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