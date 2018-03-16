Украина допустила наличие своих компонентов в ракетах КНДР

Киев подтвердил экспертам Организации Объединённых Наций, что баллистическая ракета КНДР с большой долей вероятности может содержать отдельные компоненты двигателя РД-250, который в советское время производился украинским предприятием «Южмаш».

Об этом говорится в последнем докладе специалистов ООН, контролирующих соблюдение санкционного режима в отношении Пхеньяна.

При этом украинская сторона, согласно документу, попыталась снять с себя подозрения, заявив, что пригодные для полетов РД-250 вывозились на территорию России, передает ТАСС.

В августе 2017 года в газете The New York Times появилась информация, что Северная Корея могла получить двигатели «Южмаша» для производства баллистических ракет. Украинское предприятие тогда опровергло информацию, отметив, что если технологии и были использованы, то их скопировали преступным способом.

Девять лет назад Украину также уличили в сотрудничестве с КНДР. В 2009 году в Таиланде был перехвачен груз с оружием, следовавший из Пхеньяна в Киев.

Согласно резолюции Совета Безопасности ООН странам запрещено поставлять КНДР оборудование и технологии, которые могут быть использованы для разработки ядерного оружия и средства его доставки. Если какое-либо государство её нарушит, то оно может попасть под санкции.