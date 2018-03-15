СМИ сообщили о тайных переговорах делегации Европарламента с КНДР

Делегация депутатов Европарламента вела тайные переговоры с представителями Северной Кореи о прекращении их ядерной программы. На протяжении трех лет состоялось 14 контактов. С таким заявлением выступил глава делегации британец Нирдж Дева.

По его словам, встречи с южнокорейскими политиками, в том числе министрами, проходили на территории США, Бельгии, Китая, Японии и Южной Кореи. Делегация Европарламента предлагала Пхеньяну «диалог без предварительных условий», что позволило бы снизить напряженность на Корейском полуострове, передает ТАСС.

«Большую часть работы мы вместе с коллегами проводили тайно. Только сейчас я предаю огласке наши усилия для более широкой аудитории в свете предложенных переговоров», — заявил Дева.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с администрацией президента Южной Кореи подтвердил «приверженность денуклеаризации Корейского полуострова», если стране гарантируют сохранность режима. Кроме того, в ближайшем будущем должна состояться встреча лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.