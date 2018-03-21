Автомобиль подшофе

Специалисты Всероссийского НИИ переработки нефти (ВНИИ ПН) создали альтернативное автомобильное топливо. Смесь этилового спирта и продуктов нефтепереработки можно использовать в обычных автомашинах. При этом их двигатель работает в более экологичном режиме. По мнению экспертов, новое топливо окажется экономически выгодным только если в России не будут взимать акциз за содержащийся в нем этанол.

Во ВНИИ ПН создали уже четыре композиции нового топлива. Это смесь из 20–40% биоэтанола (этиловый спирт, получаемый из растительного сырья) и дешевых продуктов переработки нефти.

— У такой смеси низкое содержание смол и серы, это обеспечивает чистоту топливной системы автомобиля. Кроме того, кислородосодержащее соединение способствует тому, что в отработавших газах будет меньше несгоревших углеводородов, — пояснил «Известиям» один из авторов разработки, завотделом автомобильных и авиационных бензинов ВНИИ ПН Михаил Ершов. — Топливо на испытаниях показало совместимость с обычным автомобильным двигателем без модификаций.

По его словам, в некоторых странах смесь этилового спирта с углеводородами уже используется для заправки обычных машин.

– В Бразилии «обычный бензин» на местных бензоколонках содержит 27% спирта. Половина автомобилей там неспециализированная, а половина с модификациями, — сообщил Михаил Ершов. — Среднеэтанольное топливо получает господдержку в Таиланде. Направление активно развивается в США.

Как рассказал ученый, в Бразилии для получения биоэтанола используется дешевый тростниковый сахар, в США — кукуруза. В России для этих целей можно перерабатывать дешевую фуражную пшеницу или отходы древесины.

Российский автопром уже начал развивать биотопливные технологии. Недавно «АвтоВАЗ» разработал автомобиль, который работает на биогазе.

— Мы, единственные в России, выпускаем серийный легковой автомобиль на метане — LADA Vesta CNG. Он появился осенью прошлого года. — сообщил «Известиям» представитель «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский.

Во ВНИИ ПН не думают, что биоэтанол в России может быть универсальным топливом для массового потребления.

— Но для отдельных регионов это вполне возможно. Например, на Северном Кавказе много простаивающих спиртовых заводов. Наверное, там это вариант неплохой, — отметил Михаил Ершов.

Североосетинская компания «Миранда», производившая биоэтанол, отказалась от этого направления и сосредоточилась на глубокой переработке зерна.

— Сегодня стоимость литра 92-го бензина — около 39 рублей. Биоэтанол без налогов обошелся бы около 35 рублей. Но с налогами получается существенно дороже, — отметил замгендиректора «Миранды» Заур Маргиев.

Президент Российской биотопливной ассоциации Алексей Аблаев считает разработки ВНИИ НП перспективными только в случае, если в нашей стране откажутся от акцизов для топливного спирта.

— Сейчас государству все равно: 40% спирта в бензине или в воде. Биоэтанол и водка облагаются акцизом одинаково. Поэтому экономически биотопливо мало кому интересно. — заявил Аблаев. — В некоторых странах, включая Казахстан, Белоруссию, Украину, все иначе. Там такое топливо можно производить и использовать. Особенно биоэтанольные смеси популярны на Украине, где топливо значительно дороже, чем у нас.

Сейчас ставка акциза в России для крепкой алкогольной продукции — 523 рублей за 1 л безводного этилового спирта.

— Мы начали заниматься этим направлением, когда баррель нефть стоил $150. А когда цена упала в три раза, отложили проект. Экономически это невыгодно. В Европе и США такое топливо активно используют. Не думаю, что цена биотоплива там существенно ниже бензина, но на Западе за экологию борются. Там другие приоритеты, — заявил главный технолог компании «Русфермент» Михаил Чурмасов.

При этом, по мнению Алексея Аблаева, биоэтанол хорош тем, что он помогает сдерживать аппетиты нефтяных компаний.