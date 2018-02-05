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ФАС не ожидает роста цен на бензин и дизельное топливо

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не ожидает роста цен на бензин и дизельное топливо из-за отсутствия предпосылок.

Такое мнение высказал заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин в понедельник, 5 февраля.

«Общее понимание ситуации в том, что она стабильная, условий для необоснованного роста цен не существует», — цитирует его «Федеральное агентство новостей».

1 февраля президент России Владимир Путин заявил, что обсудит с главой ФАС Игорем Артемьевым возможное снижение цен на бензин в РФ.

По мнению Путина, в нынешней ситуации есть возможность для снижения цен на бензин, поскольку на сегодняшний день они зависят от цен на нефть, а также связаны с уровнем акцизов.

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