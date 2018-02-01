ФАС начала проверку отмены роуминга операторами

Операторы связи передали в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) отчеты о выполнении предписания об отмене внутрисетевого роуминга, сообщило ведомство.

«В течение 10 рабочих дней мы будем тщательно анализировать полученную информацию. В случае если представленные отчеты не соответствуют требованиям наших предупреждений, ФАС России намерена возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства согласно «Закону о защите конкуренции», — приводит «Газета.ру» заявление замглавы ФАС Анатолия Голомолзина.

Напомним, 10 января ФАС продлила операторам «большой четверки» сроки отмены роуминга по России. Для «Мегафона», МТС и «Вымпелкома» срок был продлен до 31 января, для «Теле2» — до 31 мая.

Ранее глава Минкомсвязи Николай Никифоров отметил, что роуминг по России отменят уже в первом полугодии 2018 года. Мобильные операторы уже начали корректировку тарифов. По его словам, отмена роуминга позволит в 2–3 раза снизить стоимость связи для путешествующих абонентов.