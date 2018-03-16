Некоторые виды флоры и фауны исчезли из-за туристов на Байкале

Толпы туристов значительно повлияли на флору и фауну на Байкале. В частности, на Ольхоне исчезли два вида лишайников и перестали гнездиться орланы-белохвосты и могильники. По словам ученых, территория на мысах Хобой и Бурхан оказалась вытоптанной.

Для решения проблемы планируется построить оборудованную тропу, с которой бы не сходили люди. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области несколько лет поднимает вопрос о том, чтобы запретить ездить на квадроциклах по Ольхону. Еще есть предложение об ограничении въезда автотранспорта на остров, сообщает корр. ИА IrkutskMedia.

Красную книгу Иркутской области планируют переиздать в 2020 году. В связи с тем, что многие виды поменяли свою численность, началась подготовка новых материалов.

Напомним, на территориях вокруг Байкала могут запретить продажу пластиковых пакетов. Инициатива принадлежит экспертному совету при кабинете министров РФ. Речь идет о зоне в 20 км вокруг озера. Как писал iz.ru, с 1 декабря 2017 года работает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.