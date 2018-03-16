Прямой эфир

Некоторые виды флоры и фауны исчезли из-за туристов на Байкале

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Толпы туристов значительно повлияли на флору и фауну на Байкале. В частности, на Ольхоне исчезли два вида лишайников и перестали гнездиться орланы-белохвосты и могильники. По словам ученых, территория на мысах Хобой и Бурхан оказалась вытоптанной.

Для решения проблемы планируется построить оборудованную тропу, с которой бы не сходили люди. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области несколько лет поднимает вопрос о том, чтобы запретить ездить на квадроциклах по Ольхону. Еще есть предложение об ограничении въезда автотранспорта на остров, сообщает корр. ИА IrkutskMedia.

Красную книгу Иркутской области планируют переиздать в 2020 году. В связи с тем, что многие виды поменяли свою численность, началась подготовка новых материалов.

Напомним, на территориях вокруг Байкала могут запретить продажу пластиковых пакетов. Инициатива принадлежит экспертному совету при кабинете министров РФ. Речь идет о зоне в 20 км вокруг озера. Как писал iz.ru, с 1 декабря 2017 года работает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путешественник на коньках пересекает замерзшее озеро Байкал
Составлен топ-лист самых популярных у зарубежных туристов регионов России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017