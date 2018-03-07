Путешественник на коньках пересекает замерзшее озеро Байкал

Путешественник Роман Шалтагачев готов преодолеть 1,3 тыс. км по льду через центр Байкала за 50 дней. Экспедиция началась 2 недели назад, такого раньше не делал никто.

Экстремал в одиночку со снаряжением весом 120 км уже преодолел более 220 км в 30-градусный мороз.

За экспедицией можно следить онлайн: путешественник регулярно загружает в Сеть видеоотчеты.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.