Продажу пластиковых пакетов могут запретить на Байкале

На территориях вокруг Байкала могут запретить продажу пластиковых пакетов. Инициатива принадлежит экспертному совету при кабинете министров РФ. Речь идет о зоне в 20 км вокруг озера.

Как сообщил руководитель рабочей группы «Экология и природопользование» совета Рашид Исмаилов, пластиковые пакеты составляют 0,5% от общего годового объема твердых коммунальных отходов в стране. Это 325 тыс. т, отметил эксперт.

«Мы предложили сделать «пилоты» по ограничению оборота полиэтиленовых пакетов на уязвимых зонах. Потом вынести это на тиражирование в другие регионы с уникальной природной средой», — цитирует Исмаилова ИА IrkutskMedia.

Агентство со ссылкой на доклад Открытого правительства отмечает, что на территории РФ в год продают или раздают около 65 млрд полиэтиленовых пакетов.

В конце января заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщил о том, что пока замена пластиковых пакетов бумажными в России невозможна.