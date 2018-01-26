Замена пластиковых пакетов бумажными в РФ пока невозможна

Отказ от пластиковых пакетов в России и переход на бумажные пока невозможен.

Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

«Как показывает практика, бумажные пакеты не пользуются большим спросом со стороны покупателей по ряду причин — более высокая цена, недолговечность, промокаемость», — цитирует его «РИА Новости».

При этом министерство планирует провести совещание с представителями торговых сетей по этой теме.

17 января портал iz.ru рассказал, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области размышляют над тем, как именно поймать нарушителей новых федеральных норм безопасности, — тех, кто выбрасывает окурки из окна автомобиля на сельскохозяйственные земли.

Фермеры надеются только на то, чтобы чиновники успели разработать механизмы исполнения инициативы к пожароопасному сезону.