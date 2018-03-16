Новый некрополь откроется в Казани летом 2018 года

Новый современный некрополь, который будет включать в себя два кладбища, планируют открыть в Пестречинском районе Казани летом 2018 года. Информация об этом размещена в опубликованном сборнике документов исполкома города.

Летом 2018 года планируют открыть новый современный некрополь недалеко от деревни Званка возле 824-го км трассы М7. Некрополь будет включать в себя два общественных кладбища, одно из которых будет для христиан, а второе — для мусульман, сообщает ProKazan.ru.

В общей сложности на строительство кладбищ планируется потратить 169,4 млн рублей. Помимо этого, на 92,5 млн рублей планируется провести работы по организации подъездов к кладбищам и построить две парковки.

Земельные территории кладбищ будут включены в состав Казани. Количество мест для захоронения в некрополе будет составлять 148,5 тыс. По приблизительным подсчетам, этого хватит городу на 50 лет.