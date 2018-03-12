Банде вандалов вынесли приговор за вандализм на кладбище Санкт-Петербурга

Банде несовершеннолетних петербургских вандалов суд вынес приговор за погром на Смоленском кладбище, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Сегодня, 12 марта, суд огласил приговор в отношении пятерых несовершеннолетних людей, которые обвинялись в вандальных действиях на Смоленском кладбище. Судом было установлено, что 7 апреля 2017 года пятеро молодых людей, находясь в алкогольном опьянении на кладбище, разрушили и повредили 44 надгробия, передает телеканал «78».

В ходе расследования были выявлены другие преступные деяния группы. Так, один из подсудимых в этот же день отобрал у школьника куртку возле одного из ТК города. Этот молодой человек был признан виновным в разрушении 18 надгробных памятников и нанесении повреждений не менее 16. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Второму участнику преступных деяний было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, третьему и четвертому два года и один год соответственно с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Также, одного из членов группы направят на исправительные работы с удержанием заработной платы в размере 5% в пользу государства.

Ранее портал iz.ru писал о том, что сотрудники одного из кладбищ в итальянском Турине раскапывали могилы и относили найденные черепа в ломбард.