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В Брянской области построят 10 спортивных объектов в течение двух лет

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В ближайшие два года в Брянской области появятся 10 новых спортивных объектов. До 2020 года в регионе возведут пять бассейнов, два ледовых дворца и три физкультурно-оздоровительных комплекса. Об этом стало известно на заседании комитета по молодежной политике, физкультуре и спорту областной думы.

Кроме того, депутаты рекомендуют региональным властям выделить деньги на реконструкцию стадиона «Снежеть» в Карачеве, помещений раздевалок на стадионе в Белой Березке и спортивных комплексов в Сураже и Комаричах.

Ресурс NASHBRYANSK.RU при этом уточняет, что уже сейчас в Брянской области работают 30 стадионов, 268 футбольных полей, 10 бассейнов и 16 ФОКов. Новые спортивные объекты открываются в регионе каждый год. К примеру, в марте в Почепе было завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

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