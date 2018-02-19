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Путин обещает помочь Иркутской области в строительстве крытого ледового стадиона

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин обещал оказать финансовую помощь Иркутской области в строительстве крытого ледового стадиона. Об этом он заявил в ходе встречи с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко.

Глава государства попросил рассказать о состоянии в дел в спортивной сфере и, в частности, о том, что происходит с развитием игры в хоккей с мячом.

Левченко пожаловался, что для круглогодичных тренировок нет спортивной арены, и попросил помощи в проведении чемпионата по хоккею в 2020 году.

«Поможем. Давайте это сделаем», — цитирует Путина «Интерфакс».

9 февраля столичные власти объявили о планах строительства 83 объектов культуры и спорта в ближайшие три года. Как рассказали 9 февраля, в пресс-службе стройкомплекса, будут построены 32 объекта культуры и 51 спортивный объект.

При этом заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин отметил, что Москва готова принять чемпионат мира по футболу, темпы строительства спортивных объектов не снижаются.

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