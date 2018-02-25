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Собянин рассказал о реконструкции «Лужников»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве теннисного клуба на территории спортивного комплекса «Лужники». По словам градоначальника, в теннисном клубе будут обустроены бассейн, детский клуб, зал с тренажерами и бильярдный зал.

«Предполагаем завершить работы в 2020 году», — написал Собянин в Twitter.

В «Лужниках» появится центр водных видов спорта с 50-метровым и несколькими 25-метровыми бассейнами и зал художественной гимнастики. «РИАМО» отмечает, что в 2019 году должен начать работу ледовый комплекс «Кристалл».

Реконструкция Большой спортивной арены началась в 2014 году, в «Лужниках» пройдут главные игры чемпионата мира по футболу 2018 года. Как написал в своем микроблоге мэр Москвы Сергей Собянин, стадион «Лужники» номинирован на престижную премию в сфере строительства и архитектуры MIPIM Awards 2018.

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