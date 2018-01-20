Ледовый дворец «Кристалл» откроют в «Лужниках» в 2019 году

В 2019 году в столичных «Лужниках» откроется ледовый дворец «Кристалл» и бассейн с раздвижной крышей, сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

«Ледовый дворец «Кристалл» будет построен в 2019 году. Плавательный центр с раздвижной крышей, где раньше был открытый летний бассейн, — ближе к концу 2019 года. Это аквакомплекс на 50 тыс. квадратных метров с большой зоной, где будет еще много дополнительных водных процедур», — приводит ТАСС заявление Хуснуллина.

По его словам, раздвижная крыша является сложнейшим сооружением, в котором применено множество современных технологий.

Кроме этого, важным объектом является центр гимнастики, строительство которого оплатил бизнесмен Алишер Усманов. Он будет построен в конце 2018 года.

Напомним, ранее Хуснуллин заявил, что большую часть новых спортивных объектов на территории московского стадиона «Лужники» сдадут в эксплуатацию к чемпионату мира по футболу 2018 года.