«Зарядье» и «Лужники» номинированы на премию MIPIM Awards 2018‍

Сразу два столичных проекта были номинированы на престижную премию в сфере строительства и архитектуры MIPIM Awards 2018.

Как написал в своем микроблоге мэр Москвы Сергей Собянин, парк «Зарядье» номинирован как лучший проект урбанистической регенерации. Стадион «Лужники» могут представить к награде как лучший восстановленный объект.

Сразу два московских проекта номинированы на MIPIM Awards 2018 - престижную премию в сфере строительства и архитектуры. Парк #Зарядье как лучший проект урбанистической регенерации, а #Лужники как лучший восстановленный объект. Победителей объявят в марте. pic.twitter.com/BewyxXF9XS — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 29 января 2018 г.

Церемония объявления победителей премии состоится с 13 по 16 марта во французских Каннах.

Премия MIPIM Awards 2018 учреждена в 1991 году. Она присуждается за наиболее значимые и успешные проекты недвижимости.

Ранее портал iz.ru сообщал, что ледяная пещера в столичном парке «Зарядье» откроется в конце февраля.