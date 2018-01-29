Прямой эфир

«Зарядье» и «Лужники» номинированы на премию MIPIM Awards 2018‍

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сразу два столичных проекта были номинированы на престижную премию в сфере строительства и архитектуры MIPIM Awards 2018.

Как написал в своем микроблоге мэр Москвы Сергей Собянин, парк «Зарядье» номинирован как лучший проект урбанистической регенерации. Стадион «Лужники» могут представить к награде как лучший восстановленный объект.

Церемония объявления победителей премии состоится с 13 по 16 марта во французских Каннах. 

Премия MIPIM Awards 2018 учреждена в 1991 году. Она присуждается за наиболее значимые и успешные проекты недвижимости.

Ранее портал iz.ru сообщал, что ледяная пещера в столичном парке «Зарядье» откроется в конце февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Московский урбанистический форум в 2018 году пройдет в «Зарядье»
Собянин назвал «Лужники» лучшим стадионом в мире

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017