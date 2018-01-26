Московский урбанистический форум в 2018 году пройдет в «Зарядье»

VIII Московский урбанистический форум в 2018 году впервые пройдет в столичном парке «Зарядье». Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

На форуме, который будет проходить с 17 по 22 июля, ведущие эксперты, архитекторы и урбанисты обсудят будущее мегаполисов. Главной темой обсуждения станет «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни», сообщает сетевое издание m24.ru. Кроме участия в дискуссиях, гости мероприятия смогут оценить уникальную архитектуру «Зарядья».

В 2017 году VII Московский урбанистический форум проходил на ВДНХ с 6 по 12 июля. Тогда участие в нем приняли 11 тыс. человек из 68 стран мира, а также 24 делегации. Форум представляет собой ежегодную международную конференцию в области архитектуры, градостроительства, экономики и инфраструктуры городов. Он является крупнейшим мероприятием такого рода в России.

Ранее портал iz.ru сообщал, что концертный зал в столичном парке «Зарядье» построят в 2018 году.