Московские власти анонсировали открытие филармонии в парке «Зарядье»

Филармонию в парке «Зарядье» планируется открыть к лету 2018 года. Об этом 8 января сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«В этом году из крупных объектов мы ожидаем в составе парка «Зарядье» филармонию. Она у нас была сразу выделена во второй этап, и мы ее планируем где-то к лету завершить», — цитирует чиновника агентство городских новостей «Москва».

В своем новогоднем поздравлении мэр Москвы Сергей Собянин назвал парк «Зарядье», открытый президентом РФ Владимиром Путиным 9 сентября 2017 года, символом современной Москвы.