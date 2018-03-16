Штиль после бури

Российский гроссмейстер Владимир Крамник сыграл вничью с американцем Уэсли Со в матче пятого тура шахматного турнира претендентов, который проходит в Берлине. Другие партии тура также не выявили победителя: Левон Аронян (Армения) поделил очки с Александром Грищуком (Россия), Дин Лижэнь (Китай) с Шахрияром Мамедьяровым (Азербайджан), а Фабиано Каруана (США) с Сергеем Карякиным (Россия).

Сергей Карякин имел отличную возможность одержать свою первую победу в столице Германии, играя против Фабиано Каруана, который накануне провел изматывающий шестичасовой поединок с Владимиром Крамником. Однако вице-чемпион мира решил не рисковать, и соперники достаточно быстро согласились на ничью.

— Важный момент партии, когда Фабиано избегал новоиндийской защиты, и снова играл 3. g3, заманивая Сергея на 3. с5, с вероятным переходом в защиту Бенони, — рассказал «Известиям» российский гроссмейстер Даниил Юффа. — Возможно, Сергей посчитал это продолжение несколько рискованным и предпочел Бенони Каталонское начало, в котором Фабиано не стал ввязываться в длительную теоретическую дискуссию, спокойно сыграв 6.фб3, предоставив себе «день отдыха». Сергей сыграл более четко, но не совсем понятно, стоило ли оно того, исходя из текущей турнирной ситуации. Фабиано должен был устать, и, на мой взгляд, шансом Сергея было бы навязать более сложный рисунок борьбы, в котором, безусловно, каждый рискует ошибиться, но это и есть возможность вернуться борьбу в этом турнире. Возможно, более принципиальным продолжением было бы 10. кс3.

Другие партии пятого тура также завершились вничью. По словам вице-чемпиона мира по быстрым шахматам Владимира Федосеева, самой интересной встречей дня стало противостояние Левона Ароняна и Александра Грищука.

— После сумасшедшего на накалу страстей четвертого тура вчера на турнире претендентов царил штиль, участники не стали сильно рисковать, — сказал «Известиям» Владимир Федосеев. — Крамник включил надежность, Мамедьяров пока из этого режима не выходит, чем приятно удивляет своих болельщиков. В целом после стартовой бури у многих появилось осознание того, что турнир долгий, шансы еще будут и бороться с большим риском время еще не пришло. Это ни в коем случае не относится к партии Аронян–Грищук, которую только предстоит тщательно проанализировать, ну а пока она стала лучшей партией пятого тура.

Итоги партии Левон Аронян – Александр Грищук для «Известий» подвел Даниил Юффа.

— В этой партии первым от теории отклонился Левон на 11-м ходу, — считает российский гроссмейстер. — В партии против Ли Чао он играл 11. be3 – Грищук, несомненно, знал эту партию и наверняка имел какие-то идеи и соображения. Ход 16...gh – погрешность, которая могла бы стоить партии. Фантастическая длинная рокировка на 24-м ходу и оставленный под боем слона е3 вели к победе — этот ход мог бы стать самым красивым ходом не только тура, но и турнира. Далее следовала игра упущенных возможностей, причем преимущественно со стороны Ароняна. Красота этого хода в том, что после связки 26. cб5 грозит проход пешки и превращение в целого ферзя. Далее Левон упустил трудный, но находимый выигрыш, и Александр сумел даже слегка поддавить и заставить его сыграть точно. Красивая игра с обеих сторон. Не безошибочная, но в этом и заключается красота — в неидеальности.

Пока в турнирной таблице единолично лидирует Каруана, набрав 3,5 очка. Далее идут Крамник и Мамедьяров (по 3), Аронян, Дин Лижэнь и Грищук (по 2,5), затем Карякин и Со (по 1,5).

— Как мне кажется, Каруана — далеко не самый талантливый из участников турнира претендентов, но он владеет невероятной работоспособностью, упорством и спокойствием, — заявил «Известяим» американский гроссмейстер Даниэль Народицкий. — Эти навыки можно было наглядно увидеть в его захватывающем поединке с Крамником. Да, Каруана ошибается порой чаще, чем другие участники турнира. Но когда Крамник на 45-м ходу потерял нить игры, Фабиано проявил невообразимую точность на пути к реализации инициативы (хотя позиция была такой хаотичной, что нелепо называть это инициативой). Если сравнить сегодняшнего Фабиано с Фабиано 2011 года, можно отметить, что тогда сногсшибательных дебютных идей у него было больше. Но спокойствие и азарт несомненно остались. И эти качества очень даже могут ему помочь остаться на олимпе турнира претендентов.

В следующем туре, который пройдет 15 марта, Крамник встретится с Со, Карякин — с Каруаной, Грищук — с Ароняном, а Мамедьяров — с Лижэнем.

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