Владимир Крамник рассказал о подготовке к турниру претендентов

14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник получил право сыграть в турнире претендентов, который состоится в Берлине с 10 по 28 марта 2018 года. Победитель станет соперником норвежца Магнуса Карлсена в матче за мировую шахматную корону.

В интервью «Известиям» гроссмейстер рассказал о своей подготовке к соревнованиям.

По его словам, профессиональному шахматисту невозможно полноценно тренироваться без компьютера, однако главным всё же остается человеческий фактор.

«Около 80% тренировочного процесса уходит именно на занятия с ним, но важен и человеческий фактор. Добавить в процесс подготовки 20% занятий с тренером — это самое важное, главный залог успеха», — рассказал Крамник.

43-летний шахматист сообщил, что собирается завершить карьеру через 2–3 года.

«Сейчас я третий в рейтинге ФИДЕ, вновь получил шанс побороться за шахматную корону. Понятно, что годы не являются преимуществом в любом виде спорте, в том числе и в шахматах, но пока я выдерживаю конкуренцию», — отметил он.

Крамник добавил, что шахматный спорт сейчас находится на подъеме.

«В Индии настоящий бум! На один только Aeroflot Open приехали около 80 индийских шахматистов. В России также есть таланты. Мы подготовим хорошую смену, в этом можно не сомневаться», — сказал он.

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Крамник: «В отличие от молодых шахматистов я умею выключать компьютер»