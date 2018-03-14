Крамник в лидерах, Карякин в поисках игры

Старт турнира претендентов – 2018 подарил любителям шахмат множество захватывающих партий. После матча третьего тура таблицу возглавил российский гроссмейстер Владимир Крамник, победивший Левона Ароняна. Стоит отметить, что представителю Армении большинство букмекеров безоговорочно отводили роль фаворита. Два других представителя РФ — Сергей Карякин и Александр Грищук — пока ищут свою игру, но по-прежнему имеют шансы на итоговый успех.

После трех туров на счету Владимира Крамника 2,5 очка из трех возможных. Второе место делят Шахрияр Мамедьяров и Фабиано Каруана, набравшие по 2 очка. Далее идут Дин Лижэнь и Александр Грищук (оба — 1,5 очка), Левон Аронян и Сергей Карякин (оба — 1 очко). Последнюю строчку таблицы занимает Уэсли Со, в активе которого 0,5 очка.

— Видно, что Владимир Борисович блестяще подготовился к турниру, — заявил «Известиям» российский гроссмейстер Даниил Юффа. — Он взял в секунданты Аниша Гири — известного голландского гроссмейстера, родившегося в России. Было неожиданно, что молодой, перспективный шахматист, который достигал в рейтинге отметки в 2800 пунктов, принял решение помогать самому возрастному участнику. Возможно, Гири — не единственный секундант Крамника, но об этом мы узнаем только по завершении турнира претендентов.

На сегодняшний день Владимир Крамник уже победил Александра Грищука и Левона Ароняна. Его партия с Сергеем Карякиным закончилась ничьей.

— В партии Крамник–Грищук последнего сгубило то, что он стремится к осложнению игры в абсолютно любой позиции, с любым соперником, — продолжил Даниил Юффа. — Великое качество великого бойца — быть принципиальным и идти до конца — сыграло с ним злую шутку. Если бы Грищук сыграл аккуратно, наверняка бы удержал равенство. В партии Аронян–Крамник армянский шахматист хотел удивить россиянина, сыграв первым ходом E4 и разбавив томные позиции каталонского начала. За что и поплатился. Все знают, что Аронян — ярый фанат первого хода D2-D4. Ладья G8 — блестящий ход Крамника. Эту идею Владимир вынашивал пару лет и применил в очень ответственный момент.

Александр Грищук смог оправиться от поражения в первом туре, одержав победу над американцем Уэсли Со.

— По итогам трех туров видно, что Со очень сильно нервничает, — заметил Даниил Юффа. — Он первый раз участвует в турнире претендентов, поэтому действует очень осторожно, за что и был наказан Александром Грищуком. Стратегия Грищука, которая не оправдалась в первом туре против Крамника, нашла свое применение против Со. Грищук играет в знаковой для себя манере — он много рискует, и зачастую этот риск оправдан. На мой взгляд, у него хорошие перспективы побороться за итоговую победу.

Самый слабый старт из участников-россиян взял Сергей Карякин. Поражение от Шахрияра Мамедьярова в первом туре может негативно сказаться на перспективах вице-чемпиона мира получить матч-реванш с Магнусом Карлсеном.

— Сергей пока только пытается найти свою игру, — заявил «Известиям» вице-чемпион мира по быстрым шахматам Владимир Федосеев. — Видно, что старт сложился для него неудачным образом. Если говорить спортивными терминами, у него пока не было голевых моментов. Но это только начало турнира, впереди 11 туров, и мы вправе рассчитывать, что он еще наберет свои очки. Если говорить про атмосферу турнира, то у него есть все шансы стать самым зрелищным в истории. В Берлине собралось много ярких шахматистов, которые в последние годы играют в очень пробивные шахматы, много рискуют и всегда нацелены на победу.

Так, удивить зрителей турнира претендентов – 2018 вполне способен китайский шахматист Дин Лижэн, считает Владимир Федосеев.

— Китаец как был самым загадочным игроком турнира претендентов, так им и остался, — отметил эксперт. — Его игра в первых трех турах была очень солидной и качественной. Он справлялся с самыми разными проблемами. Не знаю, стоит ли ждать от него победы, но он явно намерен удивить нас.

В следующем туре, который состоится 14 марта, Владимир Крамник встретится с Фабиано Каруаной, Сергей Карякин — с Левоном Ароняном, Шахрияр Мамедьяров — с Уэсли Со, а Александр Грищук — с Дином Лижэнем.

В Берлине участники сыграют в два круга до 27 марта. В случае равенства очков при определении победителя главным критерием станут результаты личных встреч, количество побед и коэффициент Зоннеборна-Бергера (равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью).

Если и эти показатели окажутся равными, то 28 марта пройдет тай-брейк. Победитель турнира претендентов получит возможность в ноябре провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

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