Не наш день

Российский гроссмейстер Владимир Крамник проиграл американцу Фабиано Каруане в матче четвертого тура турнира претендентов – 2018. В других партиях тура Сергей Карякин уступил Левону Ароняну, Александр Грищук сыграл вничью с Дином Лижэнем, Шахрияр Мамедьяров — с американцем Уэсли Со. После четырех туров единоличное лидерство в турнирной таблице захватил Каруана, набрав 3 очка. Далее идут Крамник, Мамедьяров (по 2,5), Аронян, Дин Лижэнь, Грищук (по 2), Карякин и Со (по 1).

Для Сергея Карякина это уже второе поражение на турнире претендентов. В первом туре титулованный россиянин уступил Шахрияру Мамедьярову. По мнению вице-чемпиона мира по быстрым шахматам Владимира Федосеева, гроссмейстер не может справиться с моральным давлением.

— Сергей Карякин играет в Берлине под самым большим психологическим напряжением — именно от него почему-то ждут больше всего, — рассказал «Известиям» Владимир Федосеев. — На мой взгляд, он плохо подготовился к игре под таким давлением и пока никак не может справиться с неприятностями, которые ему подготовила судьба и противники. В целом напряжение турнира настолько велико, что в любой момент голова может отказать даже у самого опытного гроссмейстера. Так и в произошло в партии Крамник–Каруана.

Владимир Крамник потерял лидерство в турнирной таблице, уступив его своему ближайшему преследователю Фабиано Каруане. По мнению российского шахматиста Даниила Юффы, в этой партии сказалась усталость 14-го чемпиона мира, который является самым возрастным игроком турнира претендентов – 2018.

— В тяжелой партии наш гроссмейстер на совладал с нервным напряжением, и показалось, что он сильно устал, — сказал «Известиям» Даниил Юффа. — Каруане удалось вымотать Владимира Борисовича и поймать на ошибке. Это как раз тот случай, когда молодость взяла свое.

— Эта партия стала настоящей драмой, державшей весь шахматный мир в напряжении около шести часов, — отметил Владимир Федосеев. — Уверен, все взгляды были только на ней — это первая важнейшая в турнирном отношении партия в Берлине. Решался вопрос о единоличном лидере, игра шла на два результата. Но не как обычно — ничья или победа сильнейшей стороны, — а победа или поражение любого из участников. И если бы Владимиру удалось добыть победу в этой партии, он автоматически стал бы главным фаворитом всех оставшихся туров.

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедьяров, известный своим атакующим напором, пока выбрал острожную тактику. Даниил Юффе считает, что таким образом чемпион мира по быстрым шахматам – 2013 хочет запутать своих оппонентов.

— Шахрияр пока аккуратно играет белыми, не идет на свои излюбленные позиции с фианкеттированным слоном на G2, — отметил эксперт. — Есть предположение, что он заготовил свои коронные новинки на вторую часть турнира. В течение первого круга он дает ложный след, подталкивая всех к защите Нимцовича. А во втором круге он может начать с игру в совершенно другом направлении. Не исключаю, что это может быть английское начало, дебют Рети либо какие-то варианты каталонского начала.

В следующем туре, который пройдет 15 марта, Крамник встретится с Со, Карякин — с Каруаной, а Грищук — с Ароняном. Призовой фонд турнира составляет €420 тыс.

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