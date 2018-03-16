Прямой эфир

Массовый митинг прошел в Бразилии после убийства депутата

0
Фото: REUTERS/Ricardo Moraes
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Бразилии прошел многотысячный митинг в память о депутате муниципального собрания Рио-де-Жанейро Мариэли Франку, получившей признание благодаря своей правозащитной деятельности. В акции приняли участие не менее 10 тыс. человек.

Митинг прошел сразу в нескольких крупных городах Бразилии, в том числе в Сан-Паулу, Салвадоре, Бразилиа и Рио-де-Жанейро, передает ТАСС

Как писал портал iz.ru, муниципальный депутат Мариэль Франку была убита в центре Рио-де-Жанейро 15 марта. Неизвестные расстреляли автомобиль, когда она возвращалась с мероприятия, посвященного борьбе с расовой дискриминацией. Вместе с Франку погиб водитель. 

В полиции отметили, что в автомобиле остались личные вещи депутата. Это говорит о заказном характере убийства Франку.

В последние несколько месяцев в Рио-де-Жанейро сложилась напряженная ситуация из-за разгула преступности. Власти страны были вынуждены пойти на крайние меры и передали управление полиции армии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пытавшийся угнать вертолет в Бразилии преступник спровоцировал крушение
Заключенные в тюрьме в Бразилии взяли в заложники семь надзирателей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017