Массовый митинг прошел в Бразилии после убийства депутата

В Бразилии прошел многотысячный митинг в память о депутате муниципального собрания Рио-де-Жанейро Мариэли Франку, получившей признание благодаря своей правозащитной деятельности. В акции приняли участие не менее 10 тыс. человек.

Митинг прошел сразу в нескольких крупных городах Бразилии, в том числе в Сан-Паулу, Салвадоре, Бразилиа и Рио-де-Жанейро, передает ТАСС.

Как писал портал iz.ru, муниципальный депутат Мариэль Франку была убита в центре Рио-де-Жанейро 15 марта. Неизвестные расстреляли автомобиль, когда она возвращалась с мероприятия, посвященного борьбе с расовой дискриминацией. Вместе с Франку погиб водитель.

В полиции отметили, что в автомобиле остались личные вещи депутата. Это говорит о заказном характере убийства Франку.

В последние несколько месяцев в Рио-де-Жанейро сложилась напряженная ситуация из-за разгула преступности. Власти страны были вынуждены пойти на крайние меры и передали управление полиции армии.