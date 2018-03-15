Королева Великобритании одобрила свадьбу принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II одобрила свадьбу принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.
Она направила в Тайный совет официальное письмо, в котором выразила свое согласие на бракосочетание ее «дорого любимого внука», пишет The Daily Mail.
При этом, как отмечает издание, упоминания о невесте там нет.
Семь лет назад в аналогичном послании по поводу свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон королева назвала будущую герцогиню Кембриджскую «верной и любимой».
Согласно акту о престолонаследии Великобритании, первые шесть человек, претендующие на трон, должны получить согласие Елизаветы II.
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл назначена на 19 мая 2018 года.