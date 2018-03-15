Королева Великобритании одобрила свадьбу принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II одобрила свадьбу принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.

Она направила в Тайный совет официальное письмо, в котором выразила свое согласие на бракосочетание ее «дорого любимого внука», пишет The Daily Mail.

При этом, как отмечает издание, упоминания о невесте там нет.

Семь лет назад в аналогичном послании по поводу свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон королева назвала будущую герцогиню Кембриджскую «верной и любимой».

Согласно акту о престолонаследии Великобритании, первые шесть человек, претендующие на трон, должны получить согласие Елизаветы II.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл назначена на 19 мая 2018 года.