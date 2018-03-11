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Исполняющие гимн Британии презервативы выпустили к свадьбе принца Гарри

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Фото: TASS/Michael Dunlea/Barcroft Images
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Британская фирма Crown Jewels объявила о выпуске ограниченного тиража сувенирных презервативов к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл.

Как указано на сайте производителя, при вскрытии упаковки покупатели услышат гимны Британии и США «Боже, храни королеву» и «Знамя, усыпанное звездами».

Презервативы выпускаются под слоганом «Ваш принц придет». На коробке с изделиями изображен портрет принца Гарри и его невесты Меган Маркл. Стоимость коробки презервативов составляет £10 (около $14). Коллекционная партия средств контрацепции также выпускалась к свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая, на торжество приглашены 2640 гостей.

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