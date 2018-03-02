Названо число приглашенных на свадьбу принца Гарри

На свадьбу принца Гарри и актрисы Меган Маркл, которая пройдет 19 мая, приглашены 2640 гостей. Об этом сообщили в пресс-службе королевского дома Великобритании.

Все приглашенные являются представителями различных слоев британского общества. Имена гостей свадебной церемонии не разглашаются, однако известно, что около 200 из них состоят в благотворительных организациях. Еще около 100 гостей — ученики двух школ, расположенных рядом с Виндзорским замком. Также на свадьбу принца Гарри и актрисы Меган Маркл приглашены сотрудники дворцовых служб, сообщает телеканал «Звезда».

Кроме того, почти 1,5 тыс. человек приглашены из разных уголков Соединенного Королевства. Среди них люди всех возрастов и всех слоев общества. Известно, что торжество посетит певец Элтон Джон, который ради такого события даже отменил гастроли в Лас-Вегасе.