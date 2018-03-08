Невеста принца Гарри прошла обряд крещения

Архиепископ Кентерберийский провел секретный обряд крещения Меган Маркл в Королевской капелле. Невеста принца Гарри приняла англиканство, сообщает Daily Mail.

Как уточняет «Газета.ру», во время крещения использовалась вода из реки Иордан. Продлилась церемония около 45 минут. На ней присутствовали принц Гарри и герцогиня Корнуольская.

Маркл выросла в протестантской семье, ходила в католическую школу и была замужем за евреем — кинорежиссером и продюсером Тревором Энгельсоном. Чтобы стать супругой принца, ей не нужно было официально менять веру, но она самостоятельно приняла такое решение.

На свадьбу, которая пройдет 19 мая, приглашены 2640 гостей.