Сурайкин пытался подраться с Шевченко на дебатах

Кандидат в президенты от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин пытался устроить драку с журналистом Максимом Шевченко во время предвыборных дебатов на телеканале «Россия 1».

Конфликт начался с появления в студии Лидии Филькиной, которую Сурайкин представил своим доверенным лицом и бывшей работницей совхоза имени Ленина.

Шевченко возмутило то, что в студии одновременно находятся и доверенное лицо, и кандидат.

Он начал спорить с Сурайкиным, оппоненты обменивались оскорблениями. В какой-то момент Сурайкин направился в сторону журналиста с кулаками, угрожая сломать ему челюсть, но его остановил ведущий и другие участники.

Ранее Максим Шевченко уже оказывался в центре скандала из-за драки с Николаем Сванидзе. Конфликт между журналистом и членом Совета по правам человека произошел 30 января во время обсуждения вопроса «Является ли сталинизм болезнью, которую надо лечить?».