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В Кремле прокомментировали драку Шевченко и Сванидзе

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Фото: youtube.com
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал драку журналистов Максима Шевченко и Николая Сванидзе в прямом эфире радио «Комсомольская правда».

Пескова спросили, будут ли сделаны замечания обоим журналистам, которые являются членами Совета по правам человека при президенте РФ.

«Даже не знаю, будут ли замечания, но хочу заметить: а вы критикуете наш Минкульт за то, что они отменили прокатное удостоверение фильма про похороны Сталина. Раз уж такие мастодонты не могут справиться с эмоциями, обсуждая эту тему», — сказал Песков.

Напомним, во вторник между журналистами Николаем Сванидзе и Максимом Шевченко произошла драка в эфире радио «Комсомольская правда» во время обсуждения политики Иосифа Сталина в годы Великой Отечественной войны.

Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов принес извинения за драку. После инцидента Сванидзе пообещал больше не драться с Шевченко, отметив, что они с ним «все-таки не малые дети».

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